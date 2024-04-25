Директор «Автомобилиста»: переговоры с Мэйсеком ведём, он образец профессионализма

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков заявил, что екатеринбургский клуб ведёт переговоры о новом контракте с нападающим Бруксом Мэйсеком.

— Есть ли у Мэйсека после пяти сезонов в России заинтересованность тут играть? Всё-таки семья у него не в России.

— Переговоры ведутся, пусть семью везёт, трое детей. Он очень порядочный парень, образец профессионализма во всех смыслах этого слова, как можно представить себе. Если он выходит на лёд, он будет пахать, если не идёт бросок, он будет играть на перехвате, на команду, приносить пользу другим образом.

Отчасти он зависимый игрок, большое влияние на его игру оказывает самочувствие центра в его звене. В начале сезона были проблемы у Кёртиса Волка, и по ходу плей-офф возникали, это накладывало отпечаток. В бригаде большинства то Эберта ждали, то да Коста выпадал, это накладывало отпечаток. Брукс — прирождённый снайпер, 23 шайбы за сезон забил, это его стандартный показатель за эти годы. Мы не чувствуем, что хоккей ему приелся и что он потерял это ощущение жажды гола», — заявил Рябков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.