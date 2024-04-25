Чемпион мира объяснил, за счёт чего «Металлург» обыграл «Локомотив» в четырёх матчах

Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина бывший нападающий московского «Динамо» Алексей Терещенко объяснил, за счёт чего «Металлург» обыграл «Локомотив» в четырёх матчах в финале Кубка Гагарина.

— Молодцы. Выиграли заслуженно. Переиграли «Локомотив».

— Почему серия завершилась 4-0? На такой счёт никто не ставил.

— Да, я в том числе. Я говорил, что «Локомотив» был фаворитом. Но, опять же, это хоккей. «Магнитка» здорово сыграла. Если взять первые раунды, серию со «Спартаком», в обороне-то были большие провалы. Они изменили игру, стали более надёжными в обороне, проводили хорошие контратаки и ничего не дали сделать «Локомотиву» в атаке. Это и были составляющие успеха. «Локомотив» не смог преодолеть оборону магнитогорцев и, соответственно, проиграл.

Все матчи решились в одну шайбу. Если мы вспомним первые встречи Магнитогорска, пропускали достаточно много, ведя 3:0, чуть не отпускали матч, чуть не сравнивал «Спартак». Молодцы, смогли перестроиться. Это работа Андрея Владимировича и его тренерского штаба. Наладили игру в обороне. Плюс Набоков. Заслуженно выиграл. Поздравляю их от всей души!» — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.