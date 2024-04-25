Путин не смог связаться с президентом «Металлурга» после победы клуба в Кубке Гагарина

Президент России Владимир Путин поздравил «Металлург» с победой в финале Кубка Гагарина и заявил, что не смог связаться с президентом «Магнитки» Виктором Рашниковым во время празднования командой чемпионства.

«Виктор Филиппович (Рашников), поздравляю вас с победой „Магнитки“. Вчера хотел вам позвонить, но вы были так заняты, никак было с вами не связаться, отмечали командой победу», — цитирует Путина «РИА Новости Спорт».

Напомним, 24 апреля магнитогорцы обыграли на выезде ярославский «Локомотив» (2:1) в четвёртом матче серии и в третий раз в своей истории стали обладателями Кубка Гагарина. На пути к финалу уральцы выбили из розыгрыша хабаровский «Амур», московский «Спартак» и екатеринбургский «Автомобилист».