«Точно не назвал бы серию скучной». Терещенко — о финале Кубка Гагарина

Чемпион мира по хоккею в составе сборной России Алексей Терещенко рассказал о своих впечатлениях от финальной серии Кубка Гагарина — 2024 между «Металлургом» и «Локомотивом» (4-0).

«Финальная серия получилась скучной? Скучным этот финал я бы точно не назвал, уровень хоккея в играх был очень приличным. Была борьба от первой до последней секунды почти в каждом матче, событий в самих встречах было достаточно», — сказал Терещенко в интервью Legalbet.

Напомним, 24 апреля магнитогорцы обыграли на выезде ярославский «Локомотив» (2:1) в четвёртом матче серии и в третий раз в своей истории стали обладателями Кубка Гагарина. На пути к финалу уральцы выбили из розыгрыша хабаровский «Амур», московский «Спартак» и екатеринбургский «Автомобилист».

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