Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Точно не назвал бы серию скучной». Терещенко — о финале Кубка Гагарина

«Точно не назвал бы серию скучной». Терещенко — о финале Кубка Гагарина
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион мира по хоккею в составе сборной России Алексей Терещенко рассказал о своих впечатлениях от финальной серии Кубка Гагарина — 2024 между «Металлургом» и «Локомотивом» (4-0).

«Финальная серия получилась скучной? Скучным этот финал я бы точно не назвал, уровень хоккея в играх был очень приличным. Была борьба от первой до последней секунды почти в каждом матче, событий в самих встречах было достаточно», — сказал Терещенко в интервью Legalbet.

Напомним, 24 апреля магнитогорцы обыграли на выезде ярославский «Локомотив» (2:1) в четвёртом матче серии и в третий раз в своей истории стали обладателями Кубка Гагарина. На пути к финалу уральцы выбили из розыгрыша хабаровский «Амур», московский «Спартак» и екатеринбургский «Автомобилист».

Самый быстрый гол в истории КХЛ

Материалы по теме
Разин уже давно стал топ-тренером. Вы этого не замечали
Разин уже давно стал топ-тренером. Вы этого не замечали
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android