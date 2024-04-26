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«Автомобилист» продлил контракт с главным тренером Николаем Заварухиным

«Автомобилист» продлил контракт с главным тренером Николаем Заварухиным
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ХК «Автомобилист» и главный тренер команды Николай Заварухин достигли соглашения о дополнительном годе сотрудничества. Действующий контракт специалиста, изначально рассчитанный до 30 апреля 2025 года, продлён ещё на один сезон, и новым сроком его окончания стало 31 мая 2026 года.

Николай Заварухин возглавляет тренерский штаб «Автомобилиста» с ноября 2021 года и является самым успешным тренером в истории клуба.

«Автомобилист» стал обладателем бронзовых медалей чемпионата России впервые в истории лиги. Это стало лучшим результатом команды из Екатеринбурга за историю выступления в КХЛ.

Напомним, в первом раунде «Автомобилист» одолел казанский «Ак Барс» со счётом 4-1 в серии. В 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024 подопечные Николая Заварухина обыграли СКА в серии из пяти матчей. В полуфинале плей-офф КХЛ команда из Екатеринбурга уступила «Металлургу» в серии из семи матчей.

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