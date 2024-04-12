Челябинску мало бронзы? Команды КХЛ, у которых нет главного тренера на следующий сезон

Каждый год весной происходит одно и то же: оставшиеся несколько команд борются за главный трофей, а те, кто завершил выступления, начинают подбирать состав и тренерский штаб на следующий сезон. Кто-то, как «Адмирал», «Амур» и «Нефтехимик», уже по ходу сезона решил, что нынешние тренеры их устраивают, и продлил с ними контракт. Кто-то сделал это после сезона, как «Динамо» и «Салават Юлаев», а кто-то успел сменить тренера, как, например, ЦСКА или «Авангард».

Но не все клубы КХЛ решили эту не самую лёгкую в нынешних условиях задачу. Давайте посмотрим, какие команды до сих пор остаются без тренера. И кто может их возглавить.

«Ак Барс»

После седьмого матча финала прошлогоднего Кубка Гагарина и плодотворной работы казанского менеджмента летом казалось, что «Ак Барс» является главным фаворитом, но нет. Казанцы провалили сезон, после чего Зинэтула Билялетдинов объявил, что покидает пост главного тренера «Ак Барса».

Зинэтула Билялетдинов Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

С того момента казанцы находятся в поиске главного тренера, который слегка затянулся по объективным причинам. Сначала «Ак Барс» плотно интересовался самым лакомым кусочком на рынке свободных агентов – Ильёй Воробьёвым. Но тот трудоустроился в ЦСКА. Потом были слухи об интересе к Кудашову, однако тот всё-таки продлил контракт с «Динамо». Ситуация усложнялась на глазах, и пришлось совершать финт с перехватом Гатиятулина из «Сибири». Официального объявления пока нет, но это дело времени.

И на будущее держим в уме слова Билялетдинова после ухода: «Эта работа требует больших сил, эмоций, в общем-то, большая ответственность. Думаю, для меня будет лучше, если я буду работать в хоккее, но в каком-то другом формате». Если это будет должность консультанта, то за Казанью будет любопытно понаблюдать в следующем сезоне, потому что в предыдущий раз это закончилось тем, что Билялетдинову пришлось спускаться из ложи на тренерский мостик.

«Барыс»

Во многих клубах лиги по ходу сезона были отставки, но «Барыс» сумел выделиться – в клубе уволили двух главных тренеров. Ни Скабелка, ни Мамбеталиев не впечатлили руководство. На результатах это тоже сказалось – последнее место в конференции.

Главный вопрос в выборе тренера для «Барыса» состоит в том, какую цель будет преследовать руководство. Что важнее: игра команды в КХЛ или выступление сборной Казахстана на чемпионате мира. Потому что в этом сезоне, кажется, понимания не было абсолютно. Но пока сложно прогнозировать, крен в какую сторону возьмут в Астане. Не помогли разобраться в этом и слова генерального директора «Барыса» Бориса Иванищева: «Сейчас мы в активном поиске главного тренера, пока могу сказать так. Нужно максимально изучить все кандидатуры и принять правильное решение».

Однако при этом возможно и назначение российского специалиста, хотя о вероятном запрете на них было немало разговоров: «Такого запрета нет. Ранее мы уже работали с российскими тренерами, в частности с Андреем Назаровым».

«Витязь»

«Витязь» после успешного для себя прошлого сезона не оставил на посту главного тренера Вячеслава Буцаева. Команду возглавил Александр Завьялов, которого через месяц сменил Дмитрий Рябыкин. При нём команда немного выправила ситуацию, но для попадания в плей-офф этого было мало. Как итог: руководство «Витязя» новый контракт Рябыкину не предложило.

Дмитрий Рябыкин Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

Первым кандидатом на пост главного тренера назывался Вадим Епанчинцев, который в прошлом сезоне работал в «Амуре», а сейчас возглавляет «Югру». Но ситуация со временем поменялась, и теперь главным претендентом является Павел Десятков, который в прошедшем сезоне работал ассистентом в «Ладе». Есть уверенность, что Десятков станет главным тренером подмосковной команды, потому что спортивный директор «Лады» Рафик Якубов косвенно указал на уход Павла: «Десятков может покинуть команду, переговоры идут. Но пока официально ничего нет».

«Куньлунь»

Виктор Игнатьев сколотил в Мытищах неплохую команду, которая имела возможность попасть в плей-офф, если бы не плотный календарь в олимпийских целях, который в итоге стал бесполезным, и была очень неудобным соперником, что многие отмечали. К тому же команда лишила СКА Кубка Континента, выдав концерт в «домашнем» матче в Петербурге. Но контракта на следующий сезон у Игнатьева нет.

В загадочном китайском клубе непонятно примерно всё: где будет выступать команда, какова цель её жизни и ещё немало других интриг. Поэтому, вероятно, вопрос, кто будет главным тренером на следующий сезон не волнует руководство как в первую, так и во вторую очередь.

«Сибирь»

По мотивам последнего года жизни новосибирского года можно было бы снять неплохую комедию, которая снискала бы успех в кинопрокате. Новосибирцы провалили первый год на новой арене, обманули ожидания болельщиков, которые с лупой пытались разглядеть «атакующий» хоккей, вляпались в историю с четвёртым легионером, но не остановились на этом.

В конце марта «Сибирь» выпустила официальный пресс-релиз, где объявила, что достигнута договорённость о подписании контракта с Анваром Гатиятулиным. Однако через неделю пришлось выпускать новый – о том, что поиски тренера возобновляются. И называется немало фамилий: тут и Буцаев, и Скабелка, и Якубов. Как оно будет наяву, пока непонятно, но в этот раз, думается, объявят уже после подписания контракта. Остаётся надеяться, что грабли будут спрятаны в каком-нибудь шкафу.

«Сочи»

Сочинцы начали прошедший сезон превосходно, в начала регулярки обосновавшись в лидирующей группе. Но далее последовал обмен Борны Рендулича в СКА, и всё потухло. «Сочи» повалился на дно таблицы со скоростью катания Михаила Котляревского и закончил сезон на предпоследнем месте в конференции.

Что мы знаем о выборе тренера на следующий сезон? Судя по всему, в Сочи не рассматривают вариант с продолжением сотрудничества с Дмитрием Кокоревым, а его преемником, как поговаривают, станет Сергей Зубов. Помогавший Роману Ротенбергу в СКА специалист вернётся к самостоятельной работе и возглавит клуб, который уже когда-то выводил в плей-офф.

«Трактор»

«Трактор» закончил сезон только на этой неделе, уступив «Локомотиву» в полуфинале. Команда совершила впечатляющий рывок, поменяв тренера по ходу чемпионата, закончив на шестом месте в конференции и отправив в отпуск «Салават Юлаев» и московское «Динамо».

Поэтому удивительно видеть челябинский клуб в приведённом списке, но жизнь иногда немного сложнее. На данный момент Алексей Заварухин не обеспечил себя контрактом на будущий сезон, о чём заявил генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков: «У нас есть совет директоров, который принимает такие решения. Нам ещё нужно сесть всем вместе, поговорить, отчитаться». Что это: закулисные игры или формальность? Непонятно. Но будет странно увидеть картину: «Трактор» не выходит в плей-офф – тренер остаётся, «Трактор» выходит в полуфинал и завоёвывает бронзу – тренер уходит.