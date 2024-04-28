Стали известны дата и время начала возможного пятого матча «Рейнджерс» с «Вашингтоном»

Появилась информация о дате и времени начала возможного пятого матча серии первого раунда плей-офф НХЛ между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз».

Как сообщает журналист Том Гулитти в социальных сетях, в случае, если «столичным» удастся выиграть четвёртый матч и продлить серию, пятая игра состоится в Нью-Йорке в среду, 1 мая, в 19:00 по североамериканскому восточному времени (в четверг, 2 мая, 02:00 мск).

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На данный момент «Рейнджерс» ведут в серии 3-0. Четвёртый матч состоится в ночь с 28 на 29 апреля в Вашингтоне.

Напомним, нью-йоркцы стали лучшей командой завершившегося регулярного чемпионата, в то время как «Вашингтон» добыл заветную путёвку в плей-офф лишь в последнем матче регулярки.