Стали известны дата и время начала возможного пятого матча «Рейнджерс» с «Вашингтоном»
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Появилась информация о дате и времени начала возможного пятого матча серии первого раунда плей-офф НХЛ между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз».
Как сообщает журналист Том Гулитти в социальных сетях, в случае, если «столичным» удастся выиграть четвёртый матч и продлить серию, пятая игра состоится в Нью-Йорке в среду, 1 мая, в 19:00 по североамериканскому восточному времени (в четверг, 2 мая, 02:00 мск).
Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ
На данный момент «Рейнджерс» ведут в серии 3-0. Четвёртый матч состоится в ночь с 28 на 29 апреля в Вашингтоне.
Напомним, нью-йоркцы стали лучшей командой завершившегося регулярного чемпионата, в то время как «Вашингтон» добыл заветную путёвку в плей-офф лишь в последнем матче регулярки.
НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 3-й матч
27 апреля 2024, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Карлсон (Оши, Фехервари) – 05:34 (5x5) 1:1 Крайдер (Зибанеджад, Рослович) – 06:08 (5x5) 1:2 Гудроу (Трочек, Труба) – 08:08 (4x5) 1:3 Трочек (Зибанеджад, Фокс) – 35:22 (5x4)
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