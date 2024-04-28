Сергачёв — о возвращении: чувствовал, будто заново проводил свой первый матч в НХЛ

Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв поделился эмоциями от возвращения на лёд после длительного отсутствия из-за травмы. Сегодня «молнии» обыграли «Флориду Пантерз» (6:3) и сократили отставание в серии (1-3) первого раунда плей-офф НХЛ, а Сергачёв отметился в этой встрече результативной передачей.

«Я узнал об этом вчера. Доктора допустили меня, и это было решение тренера, так что я остался на льду немного дольше, ожидая, что тренер скажет либо «да», либо «нет», и он сказал «да». Я был очень взволнован, и, честно говоря, не мог уснуть ночью. Я чувствовал, будто я проводил заново свой первый матч НХЛ, а затем я вышел на лёд и удостоился такого от болельщиков на раскатке. Я был очень тронут, и я просто благодарен быть здесь и благодарен парням», — приводит слова Сергачёва журналистка Габби Ширли в социальных сетях.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Напомним, после восстановления от прошлого повреждения 25-летний Сергачёв вышел на лёд в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» 20 декабря и сразу же получил новую травму. Защитнику потребовалась операция по стабилизации переломов большеберцовой и малоберцовой костей левой ноги.