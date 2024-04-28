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Сергачёв — о возвращении: чувствовал, будто заново проводил свой первый матч в НХЛ

Сергачёв — о возвращении: чувствовал, будто заново проводил свой первый матч в НХЛ
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Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв поделился эмоциями от возвращения на лёд после длительного отсутствия из-за травмы. Сегодня «молнии» обыграли «Флориду Пантерз» (6:3) и сократили отставание в серии (1-3) первого раунда плей-офф НХЛ, а Сергачёв отметился в этой встрече результативной передачей.

«Я узнал об этом вчера. Доктора допустили меня, и это было решение тренера, так что я остался на льду немного дольше, ожидая, что тренер скажет либо «да», либо «нет», и он сказал «да». Я был очень взволнован, и, честно говоря, не мог уснуть ночью. Я чувствовал, будто я проводил заново свой первый матч НХЛ, а затем я вышел на лёд и удостоился такого от болельщиков на раскатке. Я был очень тронут, и я просто благодарен быть здесь и благодарен парням», — приводит слова Сергачёва журналистка Габби Ширли в социальных сетях.

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Напомним, после восстановления от прошлого повреждения 25-летний Сергачёв вышел на лёд в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» 20 декабря и сразу же получил новую травму. Защитнику потребовалась операция по стабилизации переломов большеберцовой и малоберцовой костей левой ноги.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 4-й матч
28 апреля 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Стэмкос (Пойнт, Хагель) – 08:54 (5x4)     2:0 Хагель (Хедман) – 12:09 (4x5)     3:0 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 15:07 (4x4)     3:1 Вераге (Ткачук, Лунделль) – 24:17 (5x5)     4:1 Хагель (Сергачёв, Чирелли) – 29:40 (4x4)     4:2 Райнхарт (Монтур, Ткачук) – 31:10 (5x5)     4:3 Экман-Ларссон (Родригес, Луостаринен) – 34:33 (5x5)     5:3 Стэмкос (Кучеров, Пойнт) – 49:34 (5x5)     6:3 Пол (Кучеров, Хедман) – 56:22 (5x3)    
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