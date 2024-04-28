Триумфальное возвращение Сергачёва! Помог забросить шайбу, спасшую «Тампу» от позора

«Тампа» неожиданно оказалась на грани вылета из Кубка Стэнли — фаворитом в серии с «Флоридой» «Лайтнинг» вряд ли можно было назвать, но и поражения в каждом из первых трёх матчей выглядели тяжело предсказуемыми. Трудно было поверить, что «молнии» могут закончить плей-офф после минимального количества матчей, но такая вероятность существовала — для этого «пантерам» оставалось сделать последний победный шаг.

Накануне решающей игры сезона «Тампа» получила подкрепление — в обойму вернулся ключевой защитник команды Михаил Сергачёв, который отсутствовал с начала февраля. С момента операции на ноге прошло меньше трёх месяцев — россиянин восстановился невероятно быстро, чтобы помочь «Лайтнинг» в самый необходимый момент.

Неизвестно, придало ли именно его возвращение такой энергии «молниям», однако подопечные Джона Купера с первой же смены заиграли очень активно и уверенно — в силовую борьбу самоотверженно пошёл Никита Кучеров, а сама «Тампа» начала штамповать броски в сторону Бобровского. Сергей какое-то время сохранял ворота в неприкосновенности, но в середине периода оказался бессилен — хозяева разыграли большинство так, что у голкипера «Пантерз» не было никаких шансов выручить команду.

Точный бросок оказался на счету Стивена Стэмкоса, который совершил 100-е результативное действие в плей-офф. А уже через несколько минут канадец наблюдал за тем, как Брэндон Хагель в меньшинстве удваивал преимущество «Лайтнинг» — форвард при помощи Виктора Хедмана отобрал шайбу у «Флориды», убежал в контратаку и бросил в верхний ближний угол. Убежавший с Хагелем Энтони Чирелли создал необходимый трафик и помешал Бобровскому увидеть момент запуска шайбы — 2:0.

А к перерыву отрыв «Тампы» и вовсе составлял три гола — Брейден Пойнт, начав атаку от своих ворот, по пути к чужой зоне обыгрался с Кучеровым, после чего объехал ворота Бобровского и завёл шайбу за линию. Таких «молний» в этой серии ещё не было!

Во втором периоде же всё перевернулось с ног на голову — «Лайтнинг» едва не растеряли всё преимущество, пропустив три шайбы за 20 минут! Василевского по разу пробили Вераге, Райнхарт и Эксан-Ларссон. От ничьей по итогам первых двух отрезков «молний» уберёг лишь второй гол Хагеля, оказавшийся в промежутке между бросками Вераге и Райнхарта. А ассистировал ему Сергачёв, отметившийся первым результативным действием после возвращения.

Эта шайба сделала появление Михаила триумфальным, ведь она спасла «Тампу» от позорного вылета — в третьем периоде «молнии» не только не пропустили, но и смогли забросить ещё два раза. По голу на свой счёт записали Пол и Стэмкос, а помог каждому из них Кучеров, который оформил ассистентский хет-трик.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

6:3 — «Лайтнинг» одерживают первую победу в серии и вновь переносят противостояние на арену «Флориды». Здесь ещё ничего не окончено.