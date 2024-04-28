«Вашингтон» — единственная команда, которая не одержала ни одной победы в этом плей-офф

После победы «Далласа» в гостевом матче с «Вегасом» во всех сериях прошли как минимум по три игры. В семи из восьми серий уступающая в счёте команда выигрывала по матчу. Серия между «Рейнджерс» и «Вашингтоном» остаётся единственной, где счёт в противостоянии до сих пор сухой — 3-0.

«Вашингтон» — единственная команда, которая до сих пор не одержала ни одной победы в этом плей-офф НХЛ. Столичная команда проиграла все три матча серии. В первых двух матчах в Нью-Йорке «Кэпиталз» уступили со счётом 1:4 и 3:4. Третий матч серии, прошедший на площадке «Вашингтона», подопечные Спенсера Карбери проиграли со счётом 1:3.

Четвёртый матч серии пройдёт вновь на площадке «Вашингтона» в ночь на 29 апреля. В случае поражения в этом матче «Кэпиталз» завершат сезон.