«Торонто» проиграл 6-й домашний матч плей-офф кряду, антирекорд франшизы — 7 поражений

В Торонто (Канада) завершился четвёртый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» потерпел поражение от «Бостон Брюинз» (1:3).

«Торонто» проиграл шестой домашний матч плей-офф подряд. В текущем плей-офф «кленовые листья» проиграли оба домашних матча серии с «Бостоном». Шестиматчевая серия поражений началась в матче первого раунда плей-офф с «Тампа-Бэй» (2:4) в плей-офф прошлого сезона-2022/2023. Затем «Мэйпл Лифс» проиграли все три домашних матча в серии второго раунда с «Флоридой».

Худшим результатом в истории франшизы являются семь подряд домашних поражений в плей-офф с 29 марта 1952 года по 24 марта 1956 года.

«Торонто» уступает «Бостону» в серии со счётом 1-3. Пятый матч противостояния состоится на площадке «Бостона» в ночь на 1 мая.