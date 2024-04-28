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«Торонто» проиграл 6-й домашний матч плей-офф кряду, антирекорд франшизы — 7 поражений

«Торонто» проиграл 6-й домашний матч плей-офф кряду, антирекорд франшизы — 7 поражений
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В Торонто (Канада) завершился четвёртый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» потерпел поражение от «Бостон Брюинз» (1:3).

«Торонто» проиграл шестой домашний матч плей-офф подряд. В текущем плей-офф «кленовые листья» проиграли оба домашних матча серии с «Бостоном». Шестиматчевая серия поражений началась в матче первого раунда плей-офф с «Тампа-Бэй» (2:4) в плей-офф прошлого сезона-2022/2023. Затем «Мэйпл Лифс» проиграли все три домашних матча в серии второго раунда с «Флоридой».

Худшим результатом в истории франшизы являются семь подряд домашних поражений в плей-офф с 29 марта 1952 года по 24 марта 1956 года.

«Торонто» уступает «Бостону» в серии со счётом 1-3. Пятый матч противостояния состоится на площадке «Бостона» в ночь на 1 мая.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 4-й матч
28 апреля 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 3
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 ван Римсдайк (Лорей) – 15:09 (5x5)     0:2 Маршан (Макэвой, Койл) – 28:20 (5x4)     0:3 Пастрняк (Маршан, Заха) – 39:18 (5x5)     1:3 Марнер (Любушкин, Бертуцци) – 45:43 (5x5)    
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