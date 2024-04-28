«Навсегда в моём сердце». Павел Коледов попрощался с болельщиками «Салавата Юлаева»

Защитник Павел Коледов тепло попрощался с болельщиками «Салавата Юлаева». Игрок обороны переходит в «Авангард», с которым заключит двухлетнее соглашение.

«Вот и настал тот момент, когда нужно прощаться и начинать новую главу! Хотел бы поблагодарить каждого за 6 лет, проведённых в Уфе. Спасибо всем моим товарищам по команде за эти годы, всем тренерам и менеджерам, каждому члену персонала, связанному с клубом.

И, конечно, спасибо вам, болельщики «Салавата Юлаева», — за то, что поддерживали не только в радостные, но и в трудные минуты, за то, что критиковали, за поддержку на трибунах! Спасибо за всё! Эти 6 лет навсегда останутся в моём сердце», — цитирует Коледова хоккейное агентство Winners.

29-летний защитник в прошедшем сезоне провёл за «Салават Юлаев» 55 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 11 очков — забросил шесть шайб и отдал пять результативных передач с показателем полезности «+9».