«Автомобилист» продлил контракт с нападающим Степаном Хрипуновым, сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба. Сообщается, что новый контракт с форвардом заключён на два сезона — до 31 мая 2026 года.

28-летний нападающий в прошлом сезоне провёл за «Автомобилист» 65 матчей в регулярном чемпионате и набрал 25 очков — забросил 12 шайб и отдал 13 результативных передач. В плей-офф на счету форварда три гола и четыре результативные передачи в 17 матчах. Минувший сезон стал самым результативным в карьере Хрипунова

Хрипунов — уроженец Екатеринбурга, в системе «Автомобилиста» нападающий выступает с 2017 года. Форвард провёл в общей сложности 305 матчей в КХЛ за екатеринбургскую команду, в которых набрал 71 (28+43) очко.