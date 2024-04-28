Марнер рассказал о перепалке между Мэттьюсом и Нюландером на скамейке «Торонто»

Нападающий «Торонто» Митчелл Марнер прокомментировал перепалку между звёздными хоккеистами на скамейке запасных «Мэйпл Лифс» по ходу четвёртого матча серии с «Бостоном» (1:3). Разговор на повышенных тонах произошёл между Марнером, Остоном Мэттьюсом и Вильямом Нюландером, который сказал Митчеллу, чтобы тот «перестал хныкать».

«Мы взрослые люди и знаем, что делаем. Мы никак не могли найти свою игру и стали кричать друг на друга. Но это не значит, что мы ненавидим друг друга. Мы просто хотели наладить наши действия в атаке, чтобы попытаться отыграться», – цитирует Марнера пресс-служба клуба.

Напомним, Нюландер пропустил первые три матча серии из-за мигрени. Мэттьюс не смог завершить матч из-за болезни.