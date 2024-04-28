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«Я никуда не собираюсь». Самонов — о постоянных слухах о своём переходе в ЦСКА

«Я никуда не собираюсь». Самонов — о постоянных слухах о своём переходе в ЦСКА
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Вратарь «Салавата Юлаева» Александр Самонов ответил на слухи, появившиеся во время плей-офф, согласно которым голкипер мог перейти в ЦСКА.

— Слухи про переход в ЦСКА – это были всего лишь слухи, вброс для отвлечения в плей-офф?

— Я никуда не собираюсь, у меня контракт до 2026 года. На эти слухи не обращал внимания. Со мной или моим агентом никто не связывался. Не мешало мне это, — сказал Самонов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

28-летний голкипер Александр Самонов провёл все шесть матчей серии Кубка Гагарина — 2024 с «Трактором» и в общей сложности пропустил 14 шайб с 90,6% отражённых бросков. В регулярном чемпионате процент отражённых бросков Самонова был значительно выше — 93,7.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Самоновым читайте на «Чемпионате» завтра, 29 апреля, в 10:00 мск.

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