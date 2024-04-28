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В предстоящем сезоне в МХЛ появится новый клуб

Молодёжная хоккейная лига утвердила состав участников сезона-2024/2025.

Лигу пополнила команда «АКМ Новомосковск», которая будет выступать в Восточной конференции. Таким образом, клубов-участников в чемпионате стало 38.

Также команда из Западной конференции «СКА-Карелия» из Кондопоги сменила название на «Хорс Карелия». Оба клуба будут выступать в «Серебряном» дивизионе своих конференций.

Следующий сезон станет для лиги 16-м по счёту. Напомним, по итогам прошедшего сезона участники в регулярном чемпионате-2024/2025 распределены следующим образом:

«Золотой» дивизион Запада — «СКА-1946», МХК «Динамо» Москва, «Локо», «Алмаз», «Динамо СПБ», «Амурские Тигры», «Атлант», «Академия Михайлова».

«Серебряный» дивизион Запада — «Крылья Советов», «Динамо-Шинник», «Русские Витязи», «СКА-Юниор», «Сахалинские акулы», «АКМ-Юниор», «Тайфун» и «Хорс Карелия».

«Золотой» дивизион Востока — «Мамонты Югры», «Белые Медведи», «Чайка», «Стальные лисы», «Ирбис», «Авто», «Сибирские Снайперы» и «Кузнецкие медведи».

«Серебряный» дивизион Востока — «Толпар», «Реактор», «Ладья», «Локо-76», «МХК Молот», «Тюменский Легион», «Спутник», «Снежные Барсы», «Красноярские рыси» и «АКМ Новомосковск».