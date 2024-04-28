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Крикунов рассказал, кого считает лучшим игроком в прошедшем сезоне КХЛ

Крикунов рассказал, кого считает лучшим игроком в прошедшем сезоне КХЛ
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Заслуженный тренер России Владимир Крикунов назвал игрока, которого он считает лучшим в прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Если брать весь сезон, то для меня лучший игрок — это Гусев. Он провёл хороший год. Это определяющий хоккеист, от него много зависит. Это настоящий игрок! Под настоящим я подразумеваю человека, который бьётся до конца в любой игре, как бы она ни складывалась, он всегда старается перевернуть и вытащить. Это всё про Гусева. По яркости игры для меня это хоккеист сезона. Да, в плей-офф не получилось, но по регулярному чемпионату — точно», — приводит слова Крикунова Legalbet.

В сезоне-2023/2024 Гусев провёл 77 матчей, в которых набрал 99 (26+73) очков и стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата.

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