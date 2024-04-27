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Крикунов объяснил, чего не хватило Никитину, проигравшему уже три финала Кубка Гагарина

Крикунов объяснил, чего не хватило Никитину, проигравшему уже три финала Кубка Гагарина
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Заслуженный тренер России Владимир Крикунов высказал мнение, чего не хватило главному тренеру «Локомотива» Игорю Никитину для победы в финальном раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Игорю Никитину не хватило, как сейчас модно говорить, креатива в нападении. Они уж очень прямолинейно атаковали. Надо было немножко похитрить, придумать что-то около ворот, а они думали, что навалом можно будет взять. Мощная команда в Ярославле, но мысли не хватило. Давили, давили, душили… А хитрости не хватило» — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, для Никитина финал Кубка Гагарина — 2024 стал уже третьим заключительным раундом плей-офф КХЛ, который он проиграл. Всего в качестве главного тренера он принимал участие в четырёх финалах и лишь раз становился обладателем главного трофея Лиги.

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