Кошмар российского вратаря и первая осечка чемпиона. Итоги дня плей-офф НХЛ

По итогам дня в некрасивом положении оказался «Вашингтон», игроки которого сегодня даже не выходили на лёд.

В Национальной хоккейной лиге продолжается плей-офф. Рассказываем о главных событиях и матчах очередного игрового дня, который получился очень насыщенным на интересные события. В Восточной конференции могли стать известны два участника второго раунда, но этого не произошло, а на Западе первое поражение в нынешнем плей-офф потерпел действующий чемпион. Совокупность этих результатов поставила в некрасивое положение «Вашингтон Кэпиталз», игроки которого сегодня даже не выходили на лёд в официальном матче. Но обо всём по порядку.

Первый участник полуфиналов конференций мог определиться в первом матче игрового дня. «Каролина Харрикейнз» вела 3-0 в противостоянии с «Нью-Йорк Айлендерс» и находилась в шаге от завершения серии, но «островитяне» смогли одержать гостевую победу и остаться в сезоне НХЛ.

В ходе основного времени обеим командам приходилось отыгрываться. «Ураганы» забили первыми и повели 1:0, «островитяне» ответили двумя заброшенными шайбами и уже сами вышли вперёд – 2:1. Гол Стефана Ноэсена за пять минут до конца третьего периода отправил матч в овертайм. Одного дополнительного отрезка для выявления победителя не хватило, зато уже на второй минуте второго овертайма нападающий хозяев Мэтью Барзал оформил дубль.

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«Айлендерс» одержали первую победу в серии, сумев размочить счёт в противостоянии – 1-3. Главным героем встречи, наряду с забросившим две шайбы Барзалом, стал российский голкипер Семён Варламов, отразивший 42 броска. Многоопытный голкипер своими руками сделал себе подарок на день рождения – вчера неожиданно вновь ставшему первым номером «Айлендерс» россиянину исполнилось 36 лет.

Без права на ошибку продолжает свой плей-офф и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Три поражения подряд в серии с «Флоридой Пантерз» поставили команду Джона Купера в практически безвыходное положение. За последние 80 лет в НХЛ зафиксировано всего четыре случая, когда одной из команд удавалось совершить успешный камбэк с 0-3 в серии. Последний раз это происходило 10 лет назад.

Игрокам «Тампы» нет смысла забивать свои головы теоретическими рассуждениями. После того как они оказались на грани пропасти, им нужно выдавать лучший хоккей в каждом матче. И минувшей ночью сделать это получилось. «Тампа» отгрузила шесть шайб в ворота Сергея Бобровского, сумев одержать первую победу – 6:3. Никита Кучеров оформил ассистентский хет-трик, впервые в этом плей-офф набрав больше одного очка за матч.

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В этом матче состоялось сенсационное возвращение на лёд российского защитника «молний» Михаила Сергачёва. Хоккеист «Лайтнинг» получил сложнейшую травму 7 февраля 2024 года, но уже спустя 80 дней сумел принять участие в официальном матче. Хотя прогнозы были куда пессимистичнее. Сообщалось, что сезон для Сергачёва практически наверняка уже завершён, а в лучшем случае его возвращение может состояться в районе финальной серии Кубка Стэнли, до которой его партнёрам ещё нужно было бы добраться. Но Михаил вернулся намного раньше и даже стал автором результативной передачи, да ещё и в эпизоде с победным голом в матче.

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Четвёртый матч серии с «Бостоном» стал большим персональным разочарованием для голкипера «Торонто» Ильи Самсонова. Российский вратарь не справился с этой игрой, сумев отразить лишь 14 бросков из 17 за 40 минут. Нельзя снимать ответственности и с полевых игроков хозяев, которые ничем не смогли помочь своему голкипера, а порой и просто бросали россиянина на растерзание. Но самому Самсонову от этого вряд ли сильно легче. Стать героем дня у Ильи не получилось.

После двух периодов тренерский штаб «Мэйпл Лифс» принял решение о замене россиянина на Джозефа Уолла. К тому моменту хозяева «горели» 0:3 и сохраняли лишь сугубо теоретическую возможность на спасение. Шайба Митчелла Марнера в третьем периоде получилась красивой, но стала лишь голом престижа для канадской команды.

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Не помогло «Торонто» и возвращение на лёд шведского форварда Вильяма Нюландера, который сегодня дебютировал в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. 27-летний нападающий провёл на льду 22,5 минуты, отметившись только одним удалением в середине третьего периода. «Бостон» повёл в серии 3-1 и теперь имеет возможность завершить серию в свою пользу на домашнем льду.

Первый период прошёл с полной доминацией хоккеистов «Далласа». По итогам первой трети матча гости вели со счётом 1:0 — отличился Уайатт Джонстон с передач Джейсона Робертсона и Миро Хейсканена. Во втором периоде «Старз» продолжили обрушивать на ворота хозяев множество атак, результатом одной из которой стал гол Миро Хейсканена с передач Тайлера Сегина и Евгения Дадонова.

Вскоре «Вегасу» удалось переломить ход матча и забросить две шайбы, одна из которых состоялась при игре в меньшинстве. Голы забили Брейден Макнэбб и Джек Айкел. При счёте 2:2 команды ушли в первый овертайм, в концовке которого победу «Далласу» принёс гол Джонстона, оформившего дубль.

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После победы «Далласа» в гостевом матче с «Вегасом» во всех сериях прошли как минимум по три игры. В семи из восьми серий уступающая в счёте команда выигрывала по матчу. Серия между «Рейнджерс» и «Вашингтоном» остаётся единственной, где счёт в противостоянии до сих пор сухой — 3-0. «Вашингтон» — единственная команда, которая до сих пор не одержала ни одной победы в этом плей-офф НХЛ. Четвёртый матч серии пройдёт вновь на площадке «Вашингтона» в ночь на 29 апреля. В случае поражения в этом матче «Кэпиталз» завершат сезон.