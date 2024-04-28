Мирошниченко не сыграет в четвёртом матче «Вашингтона» с «Рейнджерс»

В ночь с 28 на 29 апреля в рамках первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) встретятся команды Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Соперники будут играть на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» (США). Начало — в 3:00 по московскому времени.

На четвёртый матч серии в состав «столичных» вернутся два основных защитника — Ник Дженсен и Расмус Сандин. Российский нападающий Иван Мирошниченко, у которого в прошлом матче состоялся дебют в плей-офф НХЛ, остался вне заявки на встречу. Об этом сообщает сайт The Hockey News.

Напомним, сейчас «Кэпиталз» уступают в серии 0-3 и находятся в шаге от вылета из розыгрыша Кубка Стэнли. На данный момент они являются единственной командой, играющей в первом раунде, которая не одержала ни одной победы в текущем плей-офф.