Назаров — об Овечкине: природу не обманешь, но в свои 38 лет он держит высочайший уровень

Известный тренер Андрей Назаров оценил игру 38-летнего российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в текущем плей-офф НХЛ. «Кэпиталз» уступают «Рейнджерс» со счётом 0-3 в серии, а россиянин пока очков не набрал.

«Великолепный хоккей, очень приятно смотреть на наших российских звёзд в Северной Америке. Ночью не высыпаемся, болеем за ребят. Конечно, самая интересная серия — это «Рейнджерс» – «Вашингтон». Серия изумительная, несмотря ни на что, приятно смотреть, картинка отличная.

Мы все адекватны и все должны понимать, что природу не обманешь. Конечно, Саше очень сложно конкурировать в плей-офф НХЛ с 25-летними голодными и собранными по всему миру лучшими парнями. Но Овечкин не унывает, поболеем за него в любом случае. Возраст берёт своё, но в этом и есть прелесть хоккея. Даже в свои 38 лет Саша держит высочайший уровень», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.