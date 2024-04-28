Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«С моим появлением был какой-то интерес». Ковальчук — о возвращении в «Спартак»

«С моим появлением был какой-то интерес». Ковальчук — о возвращении в «Спартак»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук подвёл итоги сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и высказался о своём возвращении в родной клуб.

«Спартак» играл здорово и интересно. Та же тройка Морозов-Голдобин-Порядин, думаю, много зрителей привлекла на трибуны.

С моим появлением тоже был какой-то интерес. Может, кто-то расстроился из-за того, как я выглядел на льду (улыбается). Физически я был хорошо готов, но возвращение в игровой ритм заняло четыре-пять матчей. Было непросто, но ребята поддержали, тренерский штаб, болельщики тоже. Все знают, что у меня не совсем простые отношения были со спартаковскими болельщиками, но мы встретились с ребятами, объяснились. Было очень приятно выходить на лёд в красно-белой майке», — приводит слова Ковальчука пресс-служба КХЛ.

Материалы по теме
РУСАДА назвало три клуба КХЛ, которые стали самыми проверяемыми на допинг в марте
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android