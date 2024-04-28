«С моим появлением был какой-то интерес». Ковальчук — о возвращении в «Спартак»

Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук подвёл итоги сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и высказался о своём возвращении в родной клуб.

«Спартак» играл здорово и интересно. Та же тройка Морозов-Голдобин-Порядин, думаю, много зрителей привлекла на трибуны.

С моим появлением тоже был какой-то интерес. Может, кто-то расстроился из-за того, как я выглядел на льду (улыбается). Физически я был хорошо готов, но возвращение в игровой ритм заняло четыре-пять матчей. Было непросто, но ребята поддержали, тренерский штаб, болельщики тоже. Все знают, что у меня не совсем простые отношения были со спартаковскими болельщиками, но мы встретились с ребятами, объяснились. Было очень приятно выходить на лёд в красно-белой майке», — приводит слова Ковальчука пресс-служба КХЛ.