РУСАДА назвало три клуба КХЛ, которые стали самыми проверяемыми на допинг в марте

«Спартак», СКА и «Автомобилист» стали самыми тестируемыми Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) клубами Континентальной хоккейной лиги в марте, сообщает ТАСС.

В числе протестированных оказались Илья Ковальчук, Иван Морозов, Дмитрий Николаев, Павел Порядин, Герман Рубцов, Роман Рукавишников, Никита Сусуев, Дмитрий Вишневский (все — «Спартак»), Василий Глотов, Никита Камалов, Александр Никишин, Сергей Сапего, Артем Сергеев, Михаил Воробьёв, Иван Выдренков, Артём Земченок (все — СКА), Ник Эберт, Артём Каштанов, Степан Хрипунов, Семён Кизимов, Илья Овчинников, Даниил Романцев, Ярослав Трофимов и Кирилл Воробьёв (все — «Автомобилист»).

Всего РУСАДА в марте протестировало 79 игроков КХЛ. В «Авангарде» и московском «Динамо» было проверено по семь хоккеистов, в «Локомотиве» и «Тракторе» — по шесть, в «Северстали», «Торпедо», «Металлурге», «Ак Барсе» и минском «Динамо» — по четыре, в «Салавате Юлаеве» — три, в «Амуре», «Ладе» и ЦСКА — по два.

Напомним, в финальной серии Кубка Гагарина — 2024 между «Металлургом» и «Локомотивом» счёт 3-0 в пользу уральского клуба. Четвёртая игра серии состоится сегодня, 24 апреля, в Ярославле. При победе «Магнитки» команда завоюет главный трофей чемпионата.