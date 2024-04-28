Самонов — о новом лимите: думаю, Ливо и Хмелевски — не последние иностранцы в «Салавате»

Вратарь «Салавата Юлаева» Александр Самонов прокомментировал возможное возвращение лимита в пять иностранных игроков в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

— Хмелевски остаётся, хотя сразу после серии в его словах не было уверенности на этот счёт. Ливо остаётся. Несмотря на такое обидное поражение, лидеры команды верят в то, куда идёт клуб. Расскажите, что придаёт этой уверенности?

— Ребятам нравится стиль хоккея. Сейчас ещё вернули лимит в пять иностранцев, так что, думаю, Ливо и Хмелевски – не последние иностранцы в команде. Город хороший, всё что надо для жизни есть. Я вообще рядом с ареной живу, мне вообще супер, всё под рукой, — сказал Самонов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Самоновым читайте на «Чемпионате» завтра, 29 апреля, в 10:00 мск.