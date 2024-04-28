Михаил Сергачёв стал третьей звездой матча с «Флоридой»

Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв стал третьей звездой матча плей-офф НХЛ с «Флоридой Пантерз» (6:3).

Сергачёв в этой встрече отметился результативной передачей. Для россиянина этот матч стал первым после перелома ноги. В декабре после восстановления от прошлого повреждения хоккеист сразу же получил новую травму, после чего ему была сделана операция по стабилизации переломов большой и малоберцовой костей левой ноги.

Первой звездой матча был признан нападающий «Тампы» Брэндон Хагель, который оформил дубль и сделал результативную передачу. Вторая звезда – форвард «Тампы» Стивен Стэмкос, который забил два гола.

Счёт в серии «Тампа» — «Флорида – 1-3. Следующий матч состоится 29 апреля.

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