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Михаил Сергачёв стал третьей звездой матча с «Флоридой»

Михаил Сергачёв стал третьей звездой матча с «Флоридой»
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Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв стал третьей звездой матча плей-офф НХЛ с «Флоридой Пантерз» (6:3).

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 4-й матч
28 апреля 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Стэмкос (Пойнт, Хагель) – 08:54 (5x4)     2:0 Хагель (Хедман) – 12:09 (4x5)     3:0 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 15:07 (4x4)     3:1 Вераге (Ткачук, Лунделль) – 24:17 (5x5)     4:1 Хагель (Сергачёв, Чирелли) – 29:40 (4x4)     4:2 Райнхарт (Монтур, Ткачук) – 31:10 (5x5)     4:3 Экман-Ларссон (Родригес, Луостаринен) – 34:33 (5x5)     5:3 Стэмкос (Кучеров, Пойнт) – 49:34 (5x5)     6:3 Пол (Кучеров, Хедман) – 56:22 (5x3)    

Сергачёв в этой встрече отметился результативной передачей. Для россиянина этот матч стал первым после перелома ноги. В декабре после восстановления от прошлого повреждения хоккеист сразу же получил новую травму, после чего ему была сделана операция по стабилизации переломов большой и малоберцовой костей левой ноги.

Первой звездой матча был признан нападающий «Тампы» Брэндон Хагель, который оформил дубль и сделал результативную передачу. Вторая звезда – форвард «Тампы» Стивен Стэмкос, который забил два гола.
Счёт в серии «Тампа» — «Флорида – 1-3. Следующий матч состоится 29 апреля.

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