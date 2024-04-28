Михаил Сергачёв стал третьей звездой матча с «Флоридой»
Поделиться
Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв стал третьей звездой матча плей-офф НХЛ с «Флоридой Пантерз» (6:3).
НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 4-й матч
28 апреля 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Стэмкос (Пойнт, Хагель) – 08:54 (5x4) 2:0 Хагель (Хедман) – 12:09 (4x5) 3:0 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 15:07 (4x4) 3:1 Вераге (Ткачук, Лунделль) – 24:17 (5x5) 4:1 Хагель (Сергачёв, Чирелли) – 29:40 (4x4) 4:2 Райнхарт (Монтур, Ткачук) – 31:10 (5x5) 4:3 Экман-Ларссон (Родригес, Луостаринен) – 34:33 (5x5) 5:3 Стэмкос (Кучеров, Пойнт) – 49:34 (5x5) 6:3 Пол (Кучеров, Хедман) – 56:22 (5x3)
Сергачёв в этой встрече отметился результативной передачей. Для россиянина этот матч стал первым после перелома ноги. В декабре после восстановления от прошлого повреждения хоккеист сразу же получил новую травму, после чего ему была сделана операция по стабилизации переломов большой и малоберцовой костей левой ноги.
Первой звездой матча был признан нападающий «Тампы» Брэндон Хагель, который оформил дубль и сделал результативную передачу. Вторая звезда – форвард «Тампы» Стивен Стэмкос, который забил два гола.
Счёт в серии «Тампа» — «Флорида – 1-3. Следующий матч состоится 29 апреля.
Материалы по теме
Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ
Комментарии
- 28 апреля 2024
-
03:59
-
03:55
-
03:27
-
03:20
-
03:04
-
02:50
-
02:47
-
02:32
-
02:03
-
01:44
-
01:19
-
00:43
- 27 апреля 2024
-
23:51
-
23:44
-
23:20
-
22:54
-
22:33
-
22:21
-
21:58
-
21:47
-
21:07
-
20:56
-
20:30
-
20:00
-
19:53
-
19:26
-
18:57
-
18:30
-
18:13
-
17:55
-
17:37
-
17:04
-
16:25
-
16:11
-
16:00