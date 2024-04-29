«Не видит, как растут его дети». Самонов назвал причину завершения карьеры Ежовым

Вратарь «Салавата Юлаева» Александр Самонов рассказал о причинах завершения игровой карьеры голкипера Ильи Ежова.

— Ежов завершает карьеру. Обсуждали ли они с ним его решение, удивлены ли этим обстоятельством?

— К сожалению, да, завершает. Он мне сказал, что это всё идёт от семьи. Он по девять с половиной месяцев не видит семью, раз в сезон они прилетают только. Это тяжело, у него двое детей растут, а он этого не видит. Думаю, это накладывает отпечаток. Такие моменты выше зарабатывания денег. Он уже не мальчик, я его прекрасно понимаю.

— Вы же с ним ещё в «Витязе» пересекались?

— Да, я в КХЛ заходил, когда основательно начал играть, с ним. И сейчас, когда он заканчивает, мы тоже в тандеме работали. Приятно, но грустно, — сказал Самонов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.