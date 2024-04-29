Основной вратарь «Салавата» разобрал скандальный момент с участием Шалунова и Фукале

Вратарь «Салавата Юлаева» Александр Самонов прокомментировал скандальный момент полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Трактором» и «Локомотивом».

— В серии с «Трактором» на первый план вышла вратарская дуэль, когда Фукале всё тащил. А что скажете о его травме с «Локомотивом»? Много споров было, специально это Шалунов сделал или нет.

— Думаю, Макс точно не специально, он тянулся за шайбой. Ну давайте тогда про любой стык с вратарём говорить, что это умышленное нанесение травмы. Я реально сочувствую и сопереживаю всем в моментах с травмами, но тут, мне кажется, злого умысла и близко не было, — сказал Самонов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Самоновым читайте на «Чемпионате» сегодня, 29 апреля, в 10:00 мск.