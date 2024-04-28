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Кейл Макар повторил рекорд «Колорадо» по количеству голов в плей-офф НХЛ среди защитников

В данный момент на стадионе «Болл-Арена» (Денвер, США) в рамках первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) встречаются команды Западной конференции «Колорадо Эвеланш» и «Виннипег Джетс». Это четвёртый матч серии. После второго периода счёт 4:1.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Автором третьей заброшенной шайбы в составе «лавин» стал защитник Кейл Макар. Это гол стал для хоккеиста 18-м в карьере в розыгрышах Кубка Стэнли. Таким образом, он повторил рекорд клуба по количеству шайб в плей-офф НХЛ среди игроков обороны, который ранее установил Сандис Озолиньш.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего на счету Макара 8 (2+6) очков в текущем плей-офф. Ранее в этом же матче он отметился результативной передачей.

Напомним, сейчас счёт в серии 2-1 в пользу «Эвеланш».