Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Валерий Ничушкин оформил свой первый дубль в текущем плей-офф НХЛ

Валерий Ничушкин оформил свой первый дубль в текущем плей-офф НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

В данный момент на стадионе «Болл-Арена» (Денвер, США) в рамках первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) встречаются команды Западной конференции «Колорадо Эвеланш» и «Виннипег Джетс». Это четвёртый матч серии. После второго периода счёт 4:1. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 4-й матч
28 апреля 2024, воскресенье. 21:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Лехконен (Миттельштадт) – 08:10 (5x5)     1:1 Шмидт (Эпплтон, Стэнли) – 13:56 (5x5)     2:1 Ничушкин (Макар, Маккиннон) – 31:36 (5x4)     3:1 Макар – 35:03 (5x5)     4:1 Ничушкин (Лехконен, Маккиннон) – 39:36 (5x4)     5:1 Ничушкин – 59:47 (en)    

Российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин стал автором двух заброшенных шайб в этом матче. Таким образом, хоккеист оформил свой первый дубль в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Ничушкин отличался в каждом матче серии с «Виннипегом», но забивал только по одному голу. В общей сложности нападающий набрал уже пять очков в плей-офф-2024.

Отметим, что обе шайбы были заброшены в большинстве.

Напомним, сейчас счёт в серии 2-1 в пользу «Эвеланш».

Материалы по теме
Видео
Кейл Макар повторил рекорд «Колорадо» по количеству голов в плей-офф НХЛ среди защитников
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android