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Валерий Ничушкин оформил свой первый дубль в текущем плей-офф НХЛ

В данный момент на стадионе «Болл-Арена» (Денвер, США) в рамках первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) встречаются команды Западной конференции «Колорадо Эвеланш» и «Виннипег Джетс». Это четвёртый матч серии. После второго периода счёт 4:1. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин стал автором двух заброшенных шайб в этом матче. Таким образом, хоккеист оформил свой первый дубль в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Ничушкин отличался в каждом матче серии с «Виннипегом», но забивал только по одному голу. В общей сложности нападающий набрал уже пять очков в плей-офф-2024.

Отметим, что обе шайбы были заброшены в большинстве.

Напомним, сейчас счёт в серии 2-1 в пользу «Эвеланш».