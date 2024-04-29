Никита Толопило стал первым белорусским голкипером в заявке клуба НХЛ

Голкипер Никита Толопило стал первым белорусским вратарём, которому удалось попасть в заявку клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Он выступает в роли бэкапа «Ванкувер Кэнакс» в четвёртом матче 1/4 финала плей-офф Западной конференции с «Нэшвилл Предаторз». После первого периода счёт равный — 1:1.

Ранее стало известно, что второй основной голкипер «Ванкувер Кэнакс» Кейси Десмит пропустит четвёртый матч серии из-за травмы.

Никите 24 года. В сезоне-2020/2021 он выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за «Динамо» Минск. 31 марта 2023 года он подписал контракт новичка с «Ванкувер Кэнакс», после чего стал выступать в Американской хоккейной лиге (АХЛ) за «Абботсфорд Кэнакс». В АХЛ Никита провёл 35 матчей. В среднем за игру он отражал 90,5% бросков.