Никита Толопило стал первым белорусским голкипером в заявке клуба НХЛ

Голкипер Никита Толопило стал первым белорусским вратарём, которому удалось попасть в заявку клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Он выступает в роли бэкапа «Ванкувер Кэнакс» в четвёртом матче 1/4 финала плей-офф Западной конференции с «Нэшвилл Предаторз». После первого периода счёт равный — 1:1.
Ранее стало известно, что второй основной голкипер «Ванкувер Кэнакс» Кейси Десмит пропустит четвёртый матч серии из-за травмы.
Никите 24 года. В сезоне-2020/2021 он выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за «Динамо» Минск. 31 марта 2023 года он подписал контракт новичка с «Ванкувер Кэнакс», после чего стал выступать в Американской хоккейной лиге (АХЛ) за «Абботсфорд Кэнакс». В АХЛ Никита провёл 35 матчей. В среднем за игру он отражал 90,5% бросков.
- 29 апреля 2024
-
01:16
-
00:58
-
00:30
-
00:21
-
00:02
- 28 апреля 2024
-
23:35
-
23:29
-
23:00
-
22:32
-
22:18
-
22:05
-
22:00
-
21:42
-
21:12
-
21:00
-
20:50
-
20:30
-
20:05
-
19:55
-
19:42
-
18:51
-
18:31
-
18:20
-
17:49
-
17:30
-
16:58
-
16:38
-
15:50
-
15:33
-
15:11
-
14:45
-
14:26
-
14:00
-
13:30
-
13:05