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«Ванкувер» потерял второго основного голкипера в серии с «Нэшвиллом»

Второй основной голкипер «Ванкувер Кэнакс» Кейси Десмит пропустит четвёртый матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нэшвилл Предаторз» из-за травмы. Об этом сообщил журналист Фрэнк Сервалли.

«Источники сообщают, что Артур Шилов начнёт четвёртую игру за «Кэнакс». Кейси Десмит травмирован и не сможет сыграть за «Ванкувер». Три разных вратаря в четырёх матчах с «Предаторз», — написал Сервалли в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Подробности повреждения вратаря на данный момент не уточняются. Напомним, ранее «Ванкувер» потерял первого основного голкипера Тэтчера Демко. Сообщалось, что он может пропустить оставшуюся часть розыгрыша Кубка Стэнли.

Напомним, сейчас счёт в серии «Ванкувер» — «Нэшвилл» 2-1 в пользу «Кэнакс». Следующий матч соперников состоится 29 апреля в 00:00 мск.