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Владислава Наместникова доставили в больницу после инцидента в матче с «Колорадо»

Владислава Наместникова доставили в больницу после инцидента в матче с «Колорадо»
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Российский нападающий « Виннипег Джетс» Владислав Наместников был доставлен в больницу из-за инцидента в четвёртом матче серии плей-офф НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (1:5), сообщает журналист Джесси Монтано в своей социальной сети X (ранее Twitter).

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 4-й матч
28 апреля 2024, воскресенье. 21:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Лехконен (Миттельштадт) – 08:10 (5x5)     1:1 Шмидт (Эпплтон, Стэнли) – 13:56 (5x5)     2:1 Ничушкин (Макар, Маккиннон) – 31:36 (5x4)     3:1 Макар – 35:03 (5x5)     4:1 Ничушкин (Лехконен, Маккиннон) – 39:36 (5x4)     5:1 Ничушкин – 59:47 (en)    

Сообщается, что Наместникова отвезли в одну из клиник Денвера.

Напомним, в третьем периоде партнёр по команде мощным броском попал шайбой в голову Наместникову. Российского нападающего под руки увели со льда через скамейку соперника.

В текущем розыгрыше Кубка Стэнли на счету форварда одна заброшенная шайба.

Счёт в серии 3-1 в пользу «Колорадо». Они находятся в шаге от выхода в следующий этап розыгрыша Кубка Стэнли. Пятый матч серии состоится 1 мая, начало – 04:30 мск.

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