Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Владислава Наместникова доставили в больницу после инцидента в матче с «Колорадо»

Российский нападающий « Виннипег Джетс» Владислав Наместников был доставлен в больницу из-за инцидента в четвёртом матче серии плей-офф НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (1:5), сообщает журналист Джесси Монтано в своей социальной сети X (ранее Twitter).

Сообщается, что Наместникова отвезли в одну из клиник Денвера.

Напомним, в третьем периоде партнёр по команде мощным броском попал шайбой в голову Наместникову. Российского нападающего под руки увели со льда через скамейку соперника.

В текущем розыгрыше Кубка Стэнли на счету форварда одна заброшенная шайба.

Счёт в серии 3-1 в пользу «Колорадо». Они находятся в шаге от выхода в следующий этап розыгрыша Кубка Стэнли. Пятый матч серии состоится 1 мая, начало – 04:30 мск.

Материалы по теме Владислава Наместникова увели со льда в матче с «Колорадо» после попадания шайбы в голову

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ