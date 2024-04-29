Владислава Наместникова доставили в больницу после инцидента в матче с «Колорадо»

Российский нападающий « Виннипег Джетс» Владислав Наместников был доставлен в больницу из-за инцидента в четвёртом матче серии плей-офф НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (1:5), сообщает журналист Джесси Монтано в своей социальной сети X (ранее Twitter).
Сообщается, что Наместникова отвезли в одну из клиник Денвера.
Напомним, в третьем периоде партнёр по команде мощным броском попал шайбой в голову Наместникову. Российского нападающего под руки увели со льда через скамейку соперника.
В текущем розыгрыше Кубка Стэнли на счету форварда одна заброшенная шайба.
Счёт в серии 3-1 в пользу «Колорадо». Они находятся в шаге от выхода в следующий этап розыгрыша Кубка Стэнли. Пятый матч серии состоится 1 мая, начало – 04:30 мск.
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