Тренер «Виннипега» ответил на вопрос о Наместникове, которого доставили в больницу
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Главный тренер «Виннипег Джетс» Рик Боунесс ответил на вопрос о российском нападающем Владиславе Наместникове, которого доставили в больницу из-за инцидента во время матча плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Колорадо Эвеланш».
НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 4-й матч
28 апреля 2024, воскресенье. 21:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Лехконен (Миттельштадт) – 08:10 (5x5) 1:1 Шмидт (Эпплтон, Стэнли) – 13:56 (5x5) 2:1 Ничушкин (Макар, Маккиннон) – 31:36 (5x4) 3:1 Макар – 35:03 (5x5) 4:1 Ничушкин (Лехконен, Маккиннон) – 39:36 (5x4) 5:1 Ничушкин – 59:47 (en)
«Наместников сейчас находится в больнице, его осматривают. Это всё, что у меня есть, пока мы не получим отчет о его состоянии», — приводит слова тренера официальный сайт НХЛ.
Напомним, в третьем периоде партнёр по команде мощным броском попал шайбой в голову Наместникову. Российского нападающего под руки увели со льда через скамейку соперника.
На данный момент счёт в серии 3-1 в пользу «Колорадо». Следующий матч серии состоится 1 мая, начало – 04:30 мск.
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