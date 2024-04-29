Тренер «Виннипега» ответил на вопрос о Наместникове, которого доставили в больницу

Главный тренер «Виннипег Джетс» Рик Боунесс ответил на вопрос о российском нападающем Владиславе Наместникове, которого доставили в больницу из-за инцидента во время матча плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Колорадо Эвеланш».

«Наместников сейчас находится в больнице, его осматривают. Это всё, что у меня есть, пока мы не получим отчет о его состоянии», — приводит слова тренера официальный сайт НХЛ.

Напомним, в третьем периоде партнёр по команде мощным броском попал шайбой в голову Наместникову. Российского нападающего под руки увели со льда через скамейку соперника.

На данный момент счёт в серии 3-1 в пользу «Колорадо». Следующий матч серии состоится 1 мая, начало – 04:30 мск.

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