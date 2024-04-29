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Овечкин провёл на льду меньше всех времени в первом периоде в составах обеих команд

Овечкин провёл на льду меньше всех времени в первом периоде в составах обеих команд
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В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиге, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 4-й матч
29 апреля 2024, понедельник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
3-й период
2 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Какко – 00:57 (5x5)     1:1 Фехервари (Протас, Строум) – 14:54 (5x5)     1:2 Трочек (Зибанеджад, Панарин) – 19:44 (5x4)     2:2 Лапьер (Алексеев) – 27:48 (5x5)     2:3 Панарин (Зибанеджад, Фокс) – 43:21 (5x4)    

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 2:1 в пользу гостей. Отметим, российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в первом периоде провёл на площадке 3 минуты 22 секунды. Это наименьшее количество времени среди игроков в составах обеих команд.

На данный момент счёт в серии 3-0 в пользу «Рейнджерс». В первых трёх матчах Овечкин не набрал очков.

«Рейнджерс» по итогам регулярного чемпионата заняли первое место в Восточной конференции и взяли Президентский кубок, набрав 114 очков. «Вашингтон», финишировал на восьмом месте на Востоке, набрав 91 очко за 82 матча.

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