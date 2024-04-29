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Овечкин провёл на льду меньше всех времени в первом периоде в составах обеих команд

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиге, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 2:1 в пользу гостей. Отметим, российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в первом периоде провёл на площадке 3 минуты 22 секунды. Это наименьшее количество времени среди игроков в составах обеих команд.

На данный момент счёт в серии 3-0 в пользу «Рейнджерс». В первых трёх матчах Овечкин не набрал очков.

«Рейнджерс» по итогам регулярного чемпионата заняли первое место в Восточной конференции и взяли Президентский кубок, набрав 114 очков. «Вашингтон», финишировал на восьмом месте на Востоке, набрав 91 очко за 82 матча.