Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Вашингтона» рассказал, как помочь Овечкину набрать первое очко в серии

Главный тренер «Вашингтона» рассказал, как помочь Овечкину набрать первое очко в серии
Комментарии

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери рассказал, как помочь российскому нападающему Александру Овечкину набрать первое очко в серии с «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Большинство – важная часть. Мы должны играть быстрее. Мы должны «чище» входить в чужую зону, с чем были проблемы всю серию. Но и при игре «пять на пять» нужно находить зоны для владения шайбой», — сказал Карбери во время второго периода четвёртого матча с «Рейнджерс».

Напомним, на данный момент счёт в серии первого раунда плей-офф НХЛ 3-0 в пользу «Рейнджерс».

«Рейнджерс» завершили регулярный чемпионат НХЛ на первой строчке турнирной таблицы Восточной конференции со 114 очками. «Вашингтон» расположился на восьмой строчке Востока, в активе команды 91 балл.

Материалы по теме
«Это отстой». Крик души Александра Овечкина после очередного поражения в плей-офф
«Это отстой». Крик души Александра Овечкина после очередного поражения в плей-офф
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android