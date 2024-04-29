Главный тренер «Вашингтона» рассказал, как помочь Овечкину набрать первое очко в серии

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери рассказал, как помочь российскому нападающему Александру Овечкину набрать первое очко в серии с «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Большинство – важная часть. Мы должны играть быстрее. Мы должны «чище» входить в чужую зону, с чем были проблемы всю серию. Но и при игре «пять на пять» нужно находить зоны для владения шайбой», — сказал Карбери во время второго периода четвёртого матча с «Рейнджерс».

Напомним, на данный момент счёт в серии первого раунда плей-офф НХЛ 3-0 в пользу «Рейнджерс».

«Рейнджерс» завершили регулярный чемпионат НХЛ на первой строчке турнирной таблицы Восточной конференции со 114 очками. «Вашингтон» расположился на восьмой строчке Востока, в активе команды 91 балл.