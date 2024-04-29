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Вашингтон Кэпиталз – Нью-Йорк Рейнджерс 2:4, как сыграли, победили Рейнджерс, результат матча плей-офф НХЛ 29 апреля

Гол Панарина помог «Рейнджерс» выбить «Вашингтон» из плей-офф НХЛ, Овечкин — без очков
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Завершился четвёртый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). Гости одержали победу со счётом 4:2.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 4-й матч
29 апреля 2024, понедельник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Какко – 00:57 (5x5)     1:1 Фехервари (Протас, Строум) – 14:54 (5x5)     1:2 Трочек (Зибанеджад, Панарин) – 19:44 (5x4)     2:2 Лапьер (Алексеев) – 27:48 (5x5)     2:3 Панарин (Зибанеджад, Фокс) – 43:21 (5x4)     2:4 Рослович (Лафреньер, Труба) – 59:09 (en)    

В составе победителей голами отметились Каапо Какко, Винсент Трочек, Джек Рослович и Артемий Панарин (1+1). За «Вашингтон» отличились Мартин Фехервари и Хендрикс Лапьер. Результативной передачей в этом матче отметился защитник хозяев Александр Алексеев. Форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин в этом матче не отметился результативными действиями. На счету голкипера гостей Игоря Шестёркина 21 спасение.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, счёт в серии стал 4-0 в пользу «Нью-Йорк Рейнджерс». Благодаря этой победе гости вышли в следующий раунд плей-офф Кубка Стэнли. «Вашингтон» покинул турнир.

«Рейнджерс» завершили регулярный чемпионат НХЛ на первой строчке турнирной таблицы Восточной конференции со 114 очками. «Вашингтон» расположился на восьмой строчке Востока, в активе команды 91 балл.

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