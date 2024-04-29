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«Рейнджерс» впервые за 17 лет всухую выиграли серию плей-офф НХЛ

«Рейнджерс» впервые за 17 лет всухую выиграли серию плей-офф НХЛ
Питер Лавиолетт
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Завершился четвёртый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). Гости одержали победу со счётом 4:2 и вышли в следующий раунд розыгрыша Кубка Стэнли, завершив серию всухую — 4-0.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 4-й матч
29 апреля 2024, понедельник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Какко – 00:57 (5x5)     1:1 Фехервари (Протас, Строум) – 14:54 (5x5)     1:2 Трочек (Зибанеджад, Панарин) – 19:44 (5x4)     2:2 Лапьер (Алексеев) – 27:48 (5x5)     2:3 Панарин (Зибанеджад, Фокс) – 43:21 (5x4)     2:4 Рослович (Лафреньер, Труба) – 59:09 (en)    

Команда Питера Лавиолетта стала первым участником второго раунда плей-офф НХЛ, заодно установив историческое достижение. В последний раз «синерубашечники» всухую выигрывали серию плей-офф ещё 17 лет назад: в сезоне-2006/2007 «копы» за четыре матча прошли «Атланту Трэшерз». С тех пор подобного счёта в сериях с участием «Рейнджерс» зафиксировано не было.

При этом в сезоне-2019/2020 «синерубашечники» не выиграли ни одного матча в серии с «Каролиной Харрикейнз», но это произошло в квалификационном раунде, который проходил до трёх побед.

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