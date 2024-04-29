«Рейнджерс» впервые за 17 лет всухую выиграли серию плей-офф НХЛ

Завершился четвёртый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). Гости одержали победу со счётом 4:2 и вышли в следующий раунд розыгрыша Кубка Стэнли, завершив серию всухую — 4-0.

Команда Питера Лавиолетта стала первым участником второго раунда плей-офф НХЛ, заодно установив историческое достижение. В последний раз «синерубашечники» всухую выигрывали серию плей-офф ещё 17 лет назад: в сезоне-2006/2007 «копы» за четыре матча прошли «Атланту Трэшерз». С тех пор подобного счёта в сериях с участием «Рейнджерс» зафиксировано не было.

При этом в сезоне-2019/2020 «синерубашечники» не выиграли ни одного матча в серии с «Каролиной Харрикейнз», но это произошло в квалификационном раунде, который проходил до трёх побед.