«Рейнджерс» стали первым участником второго раунда плей-офф. С кем сыграют дальше? Расклад

Завершился четвёртый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). Гости одержали победу со счётом 4:2 и вышли в следующий раунд розыгрыша Кубка Стэнли, завершив серию всухую — 4-0.
Команда Питера Лавиолетта стала первым участником второго раунда плей-офф НХЛ и теперь ждёт своего соперника по следующем раунду. Во втором раунде состоятся так называемые «финалы дивизионов». Таким образом, соперником «Рейнджерс» станет победитель противостояния между «Каролиной Харрикейнз» и «Нью-Йорк Айлендерс» (3-1).
Пятый матч в серии «ураганов» и «островитян» состоится 1 мая на домашней площадке «Каролины», начало встречи — в 02:30 мск.
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