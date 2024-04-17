Овечкин — Панарин, Бобровский — Кучеров. На Востоке известны все пары плей-офф НХЛ

«Бостон» в первом раунде зарубится с «Торонто», а «Каролина» — с «Айлендерс».

До конца регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 осталось всего два игровых дня. В ночь на 19 апреля для 16 команд североамериканской лиги чемпионат будет официально завершён, тогда как другие 16 счастливчиков отправятся в поход за Кубком Стэнли.

При этом очень многие турнирные расклады были прояснены уже сегодня, когда в Восточной конференции определился не только последний участник плей-офф – им стал «Вашингтон Кэпиталз» – но и были сформированы все четыре пары первого раунда. Рассказываем о схеме проведения розыгрыша Кубка Стэнли и показываем, кто на кого может выйти во втором раунде плей-офф.

Кто вышел в плей-офф НХЛ от Востока

Напоминаем, что по регламенту в первом раунде между собой встречаются второе и третье места каждого дивизиона, лучшая команда конференции играет с командой, занявшей место второй уайлд-кард, а победитель другого дивизиона встречается с командой, которая расположилась на позиции первой уайлд-кард.

Из Столичного дивизиона в плей-офф напрямую пробились «Нью-Йорк Рейнджерс» (114 очков), «Каролина Харрикейнз» (111) и «Нью-Йорк Айлендерс» (92).

Из Атлантического дивизиона кубковые путёвки завоевали «Флорида Пантерз» (110), «Бостон Брюинз» (109) и «Торонто Мэйпл Лифс» (102).

По уайлд-кард в розыгрыш Кубка Стэнли вышли «Тампа-Бэй Лайтнинг» (96) и «Вашингтон» (91).

Регламент проведения первых двух раундов плей-офф

На этом этапе лучшая команда каждого дивизиона получает посев с №1. Команды занявшие 2-е и 3-е места в своих дивизионах, получают соответственно посев №2 и №3 и встречаются между собой в первом раунде плей-офф. Команды, которые пробились в плей-офф с позиции уайлд-кард, получают посев под №4. Каждая из команд, получившая четвёртый посев, будет играть с лучшей командой дивизиона (посев №1).

Далее в ход идут дополнительные показатели. Среди команд, занявших первые места в дивизионах, кто-то набрал больше очков, а кто-то меньше – условно говоря, 1А и 1В. Также, как и уайлд-карды получили по две команды из конференции, одна набрала больше очков, а другая меньше – условно 4А и 4В. Теперь всё просто: 1А играет с 4В, а 1В с 4А.

По какому принципу команды получают 2A, 3A, 2B и 3B? Всё происходит в зависимости от того, какой победитель дивизиона набрал больше очков в конференции. Лучшей командой конференции, как и всего регулярного чемпионата, стали набравшие 114 очков «Рейнджерс», вследствие чего три лучшие команды Столичного дивизиона получают литеру A. Соответственно три лучшие команды Атлантического дивизиона получают литеру B. Её же получает и команда с позиции второй уайлд-кард, тогда как «Тампе» достаётся буква A. В результате были образованы следующие пары.

Пары в Восточной конференции:

«Рейнджерс» (1A) – «Вашингтон» (4B);

«Флорида» (1B) – «Тампа» (4A);

«Каролина» (2A) – «Айлендерс» (3A);

«Бостон» (2B) – «Торонто» (3B).

Таким образом, уже в стартовом раунде плей-офф НХЛ на Востоке мы станем свидетелями следующих разборок:

Артемия Панарина и Игоря Шестёркина («Рейнджерс») против Александра Овечкина и Александра Алексеева («Вашингтон);

Сергея Бобровского («Флорида) и Андрея Василевского («Тампа»), Владимира Тарасенко («Флорида») и Никиты Кучерова («Тампа). Могли бы увидеть ещё и Дмитрия Куликова («Флорида» против Михаила Сергачёва («Тампа»), но защитник «молний» сейчас травмирован;

Евгения Кузнецова, Андрея Свечникова, Дмитрия Орлова, Петра Кочеткова (все – «Каролина») и российского дуэта вратарей Ильи Сорокина и Семёна Варламова при содействии Александра Романова («Айлендерс»).

Давида Пастрняка (россиян в «Бостоне» нет) и Ильи Самсонова при поддержке Ильи Любушкина («Торонто»).

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Как будут образованы пары второго раунда плей-офф

Во втором раунде состоятся так называемые «финалы дивизионов». На практике это означает, что мы увидим следующие пары:

«Рейнджерс» (1A) – «Вашингтон» (4B)/«Каролина» (2A) – «Айлендерс» (3A);

«Флорида» (1B) – «Тампа» (4A)/«Бостон» (2B) – «Торонто» (3B).

Аналогично будут образованы и пары в Западной конференции, где на данный момент сформировано только одно противостояние — с участием «Виннипег Джетс» и «Колорадо Эвеланщ».

Напомним, розыгрыш Кубка Стэнли — 2024 начнётся в ночь на 21 апреля и закончится не позднее 24 июня.