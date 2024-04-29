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«Вашингтон» проиграл все пять серий плей-офф после чемпионства в НХЛ в 2018 году

«Вашингтон» проиграл все пять серий плей-офф после чемпионства в НХЛ в 2018 году
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Завершился четвёртый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). Гости одержали победу со счётом 4:2 и вышли в следующий раунд розыгрыша Кубка Стэнли, завершив серию всухую — 4-0.

В свою очередь, команда Спенсера Карбери завершила своё выступление в сезоне НХЛ. Клуб из столицы США не выиграл ни одной серии плей-офф после завоевания Кубка Стэнли в 2018 году.

Турнирная сетка розыгрыша Кубка Стэнли

«Вашингтон» пять раз вылетел в первом раунде. В 2019-м «Вашингтон» проиграл «Каролине Харрикейнз» (3-4), в 2020-м – «Нью-Йорк Айлендерс» (1-4), в 2021-м – «Бостон Брюинз» (1-4), в 2022-м – «Флориде Пантерз» (2-4). В прошлом же сезоне «столичные» не смогли пробиться в плей-офф по итогам регулярного чемпионата.

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