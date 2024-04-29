«Рейнджерс» установили лучший результат в первом раунде плей-офф по необычному показателю

Завершился четвёртый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). Гости одержали победу со счётом 4:2 и вышли в следующий раунд розыгрыша Кубка Стэнли, завершив серию всухую — 4-0.

Примечательно, что за четыре матча в общей сложности команда Питера Лавиолетта уступала сопернику в счёте всего 3 минуты 21 секунду. Отыгрываться «синерубашечникам» пришлось во втором и третьем матчах серии, но в обоих случаях «Рейнджерс» забивали быстрый ответный гол. Во втором матче Винсент Трочек забил спустя 2 минуты 47 секунд после гола Коннора Макмайкла, а в следующей игре Крис Крайдер спустя 34 секунды отквитал шайбу Джона Карлсона.

Таким образом «Рейнджерс» досрочно установили лучший результат в первом раунде плей-офф, превзойдя показатель «Бостон Брюинз», который в продолжающейся серии с «Торонто Мэйпл Лифс» на данный момент уступал в счёте на протяжении 12 минут 21 секунды.