Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Рейнджерс» установили лучший результат в первом раунде плей-офф по необычному показателю

«Рейнджерс» установили лучший результат в первом раунде плей-офф по необычному показателю
Артемий Панарин
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился четвёртый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). Гости одержали победу со счётом 4:2 и вышли в следующий раунд розыгрыша Кубка Стэнли, завершив серию всухую — 4-0.

Примечательно, что за четыре матча в общей сложности команда Питера Лавиолетта уступала сопернику в счёте всего 3 минуты 21 секунду. Отыгрываться «синерубашечникам» пришлось во втором и третьем матчах серии, но в обоих случаях «Рейнджерс» забивали быстрый ответный гол. Во втором матче Винсент Трочек забил спустя 2 минуты 47 секунд после гола Коннора Макмайкла, а в следующей игре Крис Крайдер спустя 34 секунды отквитал шайбу Джона Карлсона.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 4-й матч
29 апреля 2024, понедельник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Какко – 00:57 (5x5)     1:1 Фехервари (Протас, Строум) – 14:54 (5x5)     1:2 Трочек (Зибанеджад, Панарин) – 19:44 (5x4)     2:2 Лапьер (Алексеев) – 27:48 (5x5)     2:3 Панарин (Зибанеджад, Фокс) – 43:21 (5x4)     2:4 Рослович (Лафреньер, Труба) – 59:09 (en)    

Таким образом «Рейнджерс» досрочно установили лучший результат в первом раунде плей-офф, превзойдя показатель «Бостон Брюинз», который в продолжающейся серии с «Торонто Мэйпл Лифс» на данный момент уступал в счёте на протяжении 12 минут 21 секунды.

Материалы по теме
«Рейнджерс» стали первым участником второго раунда плей-офф. С кем сыграют дальше? Расклад
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android