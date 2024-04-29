Панарин забил два гола в серии с «Вашингтоном». Обе шайбы стали победными

Завершился четвёртый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). Гости одержали победу со счётом 4:2 и выбили соперника из розыгрыша Кубка Стэнли, пройдя в следующий раунд.
В составе победителей, помимо прочих, заброшенную шайбу в свой актив записал российский форвард Артемий Панарин. Гол нападающего стал победным. Это второй гол для Артемия в серии с «Вашингтоном». Первую шайбу Панарин записал в свой актив в стартовом матче серии. Тогда его клуб выиграл со счётом 4:1 и шайба россиянина также была победной.
Напомним, по итогам регулярного сезона Артемий забросил 49 шайб и стал автором 71 результативной передачи в 82 играх за свой клуб.
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