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Панарин забил два гола в серии с «Вашингтоном». Обе шайбы стали победными

Панарин забил два гола в серии с «Вашингтоном». Обе шайбы стали победными
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Завершился четвёртый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). Гости одержали победу со счётом 4:2 и выбили соперника из розыгрыша Кубка Стэнли, пройдя в следующий раунд.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 4-й матч
29 апреля 2024, понедельник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Какко – 00:57 (5x5)     1:1 Фехервари (Протас, Строум) – 14:54 (5x5)     1:2 Трочек (Зибанеджад, Панарин) – 19:44 (5x4)     2:2 Лапьер (Алексеев) – 27:48 (5x5)     2:3 Панарин (Зибанеджад, Фокс) – 43:21 (5x4)     2:4 Рослович (Лафреньер, Труба) – 59:09 (en)    

В составе победителей, помимо прочих, заброшенную шайбу в свой актив записал российский форвард Артемий Панарин. Гол нападающего стал победным. Это второй гол для Артемия в серии с «Вашингтоном». Первую шайбу Панарин записал в свой актив в стартовом матче серии. Тогда его клуб выиграл со счётом 4:1 и шайба россиянина также была победной.

Напомним, по итогам регулярного сезона Артемий забросил 49 шайб и стал автором 71 результативной передачи в 82 играх за свой клуб.

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