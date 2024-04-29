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Джон Карлсон назвал основную причину поражения «Вашингтона» в серии с «Рейнджерс»

Джон Карлсон назвал основную причину поражения «Вашингтона» в серии с «Рейнджерс»
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Защитник «Вашингтона» Джон Карлсон подвёл итоги серии с «Рейнджерс», в которой «Кэпиталз» уступили со счётом 0-4.

«Я думаю, что мы очень хорошо сыграли в равных составах. Думаю, мы создали достаточно много моментов. Я думаю, что мы играли примерно так же, как в регулярном сезоне, возможно, мы не реализовали несколько хороших моментов. Однако мы сильно уступили сопернику в игре спецбригад. Итоговая статистика серии при игре в большинстве и меньшинстве очень показательна.

Проигрывать неприятно, несмотря ни на что. Особенно учитывая, как упорно мы боролись в конце регулярки. Такое завершение сезона действительно расстраивает», — цитирует Карлсона пресс-служба клуба.

«Вашингтон» пропустил шесть голов за 16 случаев игры в меньшинстве и реализовал лишь два большинства из 17 попыток.

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