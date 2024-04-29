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Трочек — о серии с «Вашингтоном»: в каждой игре мы показали, что являемся хорошей командой

Трочек — о серии с «Вашингтоном»: в каждой игре мы показали, что являемся хорошей командой
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Нападающий «Рейнджерс» Винсент Трочек подвёл итоги серии с «Вашингтоном» (4-0). В заключительном четвёртом матче серии «синерубашечники» одержали победу со счётом 4:2.

«Счёт в серии говорит о том, что мы хорошая хоккейная команда. Мы показывали это в каждой игре серии. Я думаю, что даже сегодня, когда мы были не в лучшей форме, мы всё равно смогли сделать небольшие вещи правильно, когда у нас было преимущество.

Шестёркин вовремя выручил нас, но он является частью команды. Всякий раз, когда мы показываем не лучшую игру, он выходит на первый план, чтобы спасти наши задницы», — цитирует Трочека пресс-служба клуба.

В предыдущий раз «Рейнджерс» всухую выигрывали серию плей-офф в 2007 году с «Атлантой». В следующем раунде «Рейнджерс» встретятся с победителями пары «Айлендерс» — «Каролина».

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