Трочек — о серии с «Вашингтоном»: в каждой игре мы показали, что являемся хорошей командой

Нападающий «Рейнджерс» Винсент Трочек подвёл итоги серии с «Вашингтоном» (4-0). В заключительном четвёртом матче серии «синерубашечники» одержали победу со счётом 4:2.

«Счёт в серии говорит о том, что мы хорошая хоккейная команда. Мы показывали это в каждой игре серии. Я думаю, что даже сегодня, когда мы были не в лучшей форме, мы всё равно смогли сделать небольшие вещи правильно, когда у нас было преимущество.

Шестёркин вовремя выручил нас, но он является частью команды. Всякий раз, когда мы показываем не лучшую игру, он выходит на первый план, чтобы спасти наши задницы», — цитирует Трочека пресс-служба клуба.

В предыдущий раз «Рейнджерс» всухую выигрывали серию плей-офф в 2007 году с «Атлантой». В следующем раунде «Рейнджерс» встретятся с победителями пары «Айлендерс» — «Каролина».