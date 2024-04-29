Самонов: у Козлова североамериканский уклон — нет оров, криков, пихача не по делу

Вратарь «Салавата Юлаева» Александр Самонов рассказал о стиле работы главного тренера Виктора Козлова.

— Если брать регулярный сезон, то по нему от «Салавата» исключительно позитивные впечатления остались. Команда очень быстро смогла перестроиться и дальше шла только вверх. Согласны?

— Да, полностью согласен. Уфе и уфимским болельщикам такой хоккей больше по душе, и нам интереснее так играть. Да, такой хоккей более энергозатратный, но это наша работа. Когда играешь в такой хоккей, больше эмоций и движения. Все видели, что у нас очень мобильная команда.

— Как Виктор Козлов справлялся с этой ситуацией на старте сезона, как удалось так быстро встать на нужные рельсы?

— Тренерский штаб предложил изменения в игре, команда хорошо на это откликнулась. Не было притирок или недовольства, просто быстро перестроились, оттачивали всё на тренировках, и на игре всё быстро стало получаться.

— Расскажите, что в Козлове такого, что его так любят игроки?

— Он спокоен в любой ситуации, как бы ни складывался матч. У него немного североамериканский уклон – нет оров, криков, пихача не по делу. Он всё старается донести спокойно, если у тебя что-то не получается, тренеры постараются объяснить, показать наглядно ещё раз. Понятно, что у всех есть терпение и точка невозврата, но мне кажется, Виктор Николаевич не такой. Он спокойно всё доносил. Есть определённые требования, выполняешь их – всё нормально, играешь. Не выполняешь — наверное, не будешь играть. Всё спокойно, на честности. Он знает, что у него в штабе каждый за что-то отвечает, — сказал Самонов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.