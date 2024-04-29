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Самонов — о травме: не мог сказать: «Извините, у меня всё болит, я устал и ничего не могу»

Самонов — о травме: не мог сказать: «Извините, у меня всё болит, я устал и ничего не могу»
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Вратарь «Салавата Юлаева» Александр Самонов рассказал, почему играл с травмой в прошедшем плей-офф КХЛ.

— У вас же и травма ещё была.
— Да, но если я сказал, что играю, то с меня спрос стопроцентный. Я сказал, что готов играть в плей-офф и полностью ответственен за своё решение.

— Насколько сильно травма мешала, она же влияла на движение?
— Да, старались в плане игры это минимизировать, подобрать что-то. Но в игре об этом не думаешь всё равно. Понимал, что мы целый год бились-старались, и я не мог сказать просто так: извините, я устал, у меня всё болит, я ничего не могу. Плюс есть свои амбиции, плюс ребята… Честно, никогда не был таким человеком, который где-то отсиживается. Понятно, что здоровье здоровьем, но в плей-офф не играет только мёртвый. Я по-честному играл, как мог, ребята мне помогали, я старался им чем-то помогать.

— Ежов вас в этом году надёжно подменял, у вас была отличная связка. Не жалеете всё-таки, что не попросили хотя бы пару матчей отдыха? Может, и результат бы сложился иначе.
— Может быть, так и надо было сделать, но не могу сказать… В плей-офф ритм бешеный, особенно в первом раунде, все грызутся очень сильно, стараются. И бросать Илью под этот поезд… Всё равно плей-офф – это немного другой турнир. Наверное, с моей стороны было неправильно говорить: «Илья, иди-ка попотей, а я отдохну». Я старался действовать по-хоккейному и по-человечески, — сказал Самонов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Самоновым читайте на «Чемпионате»:
«Всё, что случилось в плей-офф, на моей совести». Интервью с вратарём «Салавата» Самоновым
Эксклюзив
«Всё, что случилось в плей-офф, на моей совести». Интервью с вратарём «Салавата» Самоновым
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