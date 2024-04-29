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«Значит, не один Самонов такой плохой». Самонов — о стычке с оператором в Хабаровске

«Значит, не один Самонов такой плохой». Самонов — о стычке с оператором в Хабаровске
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Вратарь «Салавата Юлаева» Александр Самонов рассказал о стычке на льду с оператором в Хабаровске после матча с «Амуром». Этот оператор позднее ещё несколько раз мешал игрокам на льду и получал порцию критики в свой адрес.

— Травму вы получили на Дальнем Востоке. Не из-за этого на оператора там сорвались?
— Нет! Это просто момент накопленной усталости и радости после игры. Я никого не обвиняю ни в чём, сам понимаю, что с эмоциями не совладал. Скажем так, не совсем профессиональные действия от меня и от оператора.

— Потом оказалось, что не только у вас к этому оператору были претензии.
— Значит, не Самонов один такой плохой (улыбается), — сказал Самонов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Самоновым читайте на «Чемпионате»:
«Всё, что случилось в плей-офф, на моей совести». Интервью с вратарём «Салавата» Самоновым
Эксклюзив
«Всё, что случилось в плей-офф, на моей совести». Интервью с вратарём «Салавата» Самоновым
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