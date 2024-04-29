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Самонов: после серии с «Трактором» мне было не стыдно в раздевалке смотреть на ребят

Самонов: после серии с «Трактором» мне было не стыдно в раздевалке смотреть на ребят
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Вратарь «Салавата Юлаева» Александр Самонов заявил, что ему не стыдно за игру уфимского клуба в первом раунде плей-офф с «Трактором» (2-4).

— Проиграть решающий матч с 2:0 — это, должно быть, очень больно?
— Да, довольно неприятно.

— Тем более когда «Салават» многие считали фаворитом не только в серии, а на Кубок Гагарина.
— Да, у нас хороший подбор игроков. Неприятно так рано заканчивать.

— Быстро отошли?
— Да, негатив, неприятно, но это опыт. Дня два-три понадобилось, чтобы всё это переварить, потом более детально обсудить, что сделали правильно, что неправильно. Но равнодушных не было, мне не стыдно было в раздевалке после шестого матча смотреть на ребят. Мы старались, бились, но в этом году вот так, — сказал Самонов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Самоновым читайте на «Чемпионате»:
«Всё, что случилось в плей-офф, на моей совести». Интервью с вратарём «Салавата» Самоновым
Эксклюзив
«Всё, что случилось в плей-офф, на моей совести». Интервью с вратарём «Салавата» Самоновым
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