Самонов: после серии с «Трактором» мне было не стыдно в раздевалке смотреть на ребят

Вратарь «Салавата Юлаева» Александр Самонов заявил, что ему не стыдно за игру уфимского клуба в первом раунде плей-офф с «Трактором» (2-4).
— Проиграть решающий матч с 2:0 — это, должно быть, очень больно?
— Да, довольно неприятно.
— Тем более когда «Салават» многие считали фаворитом не только в серии, а на Кубок Гагарина.
— Да, у нас хороший подбор игроков. Неприятно так рано заканчивать.
— Быстро отошли?
— Да, негатив, неприятно, но это опыт. Дня два-три понадобилось, чтобы всё это переварить, потом более детально обсудить, что сделали правильно, что неправильно. Но равнодушных не было, мне не стыдно было в раздевалке после шестого матча смотреть на ребят. Мы старались, бились, но в этом году вот так, — сказал Самонов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.