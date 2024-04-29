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«Трактор» подписал новый контракт с нападающим Данилом Юртайкиным

«Трактор» подписал новый контракт с нападающим Данилом Юртайкиным
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«Трактор» подписал новый контракт с нападающим Данилом Юртайкиным. Как сообщает пресс-служба челябинского клуба, одностороннее соглашение с форвардом заключено до конца сезона-2024/2025.

«Обмен с участием Данила Юртайкина в прошлом сезоне полностью оправдал себя. Форвард быстро вписался в команду и органично влился в тройку Владимира Ткачёва, усилив «Трактор». В будущем чемпионате мы ждём от этого нападающего результатов как минимум не хуже, а в идеале — нового качественного скачка вперёд», — цитирует генерального менеджера Алексея Волкова пресс-служба челябинского клуба.

26-летний нападающий в прошлом сезоне был обменян из ЦСКА и провёл за «Трактор» 45 матчей, в которых набрал 22 очка — забросил восемь шайб и отдал 14 результативных передач. Всего в КХЛ Юртайкин набрал 66 (26+40) очков в 178 матчах.

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