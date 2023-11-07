Форвард «Трактора» Юртайкин: А. Заварухин реально как батя, всегда с командой

Нападающий «Трактора» Данил Юртайкин рассказал о победе над своим бывшим клубом ЦСКА (4:0) и оценил работу с главным тренером челябинского клуба Алексеем Заварухиным.

«Для «Трактора» сейчас все матчи принципиальные. Поэтому не сказал бы, что для меня игра с ЦСКА была особенной. В хоккее ведь бывает всякое: обмены и так далее. Не зацикливался на этом, выходил и играл так, чтобы команда победила. Я благодарен ЦСКА, но произошёл обмен, и сейчас я всей душой в «Тракторе», концентрируюсь только на игре. Да, сначала мой гол отменили из-за офсайда, но затем отработал дальше, и удалось забить.

У «Трактора» поменялся главный тренер, хотя я этого не застал и пришёл в команду, когда с ней уже работал Алексей Заварухин. Все работают с позитивом, каждый день занимаются с хорошим настроением, и это приносит свои плоды. Мы получаем удовольствие от игры. Полностью солидарен со словами Алексея Борисовича о взаимном доверии в команде. Будем продолжать работать так и далее. Алексей Борисович реально как батя: он всегда с командой, где-то пошутит, в лишний раз подойдёт и поговорит. Но и, безусловно, он требовательный тренер. В противном случае мы бы не побеждали», — приводит слова Юртайкина «РИА Новости Спорт».

В следующем матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги ЦСКА сыграет дома с омским «Авангардом». «Трактор» отправится в Санкт-Петербург на матч со СКА. Обе встречи состоятся 9 ноября.